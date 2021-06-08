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Россиян призвали отказаться от сбора летних опят

15:02
  • вторник
  • 08 июня 2021

Грибы хоть и безвредны, но трогать их не стоит

В Москве и Подмосковье после теплых дождей появились первые грибы, и грибники отправились на поиски "урожая". Ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков рассказал, какие грибы лучше всего обходить стороной.

Эксперт отметил, что "если дождь как следует промочит землю", то урожай грибов будет хорошим. В скором времени в подмосковных лесах должны появиться подберезовики и летние опята. Однако от последних Дьяков призвал отказаться.

Миколог объяснил, что летние опята хоть и не причинят никакого вреда, но их практически невозможно отличить от галерины окаймленной – смертельно ядовитого гриба. Он содержит токсины, способные вызвать рвоту, озноб, нанести вред печени, а в отдельных случаях привести к летальному исходу, передает "Подмосковье сегодня".

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