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В Москву прибыл советник премьера Британии по нацбезопасности

14:51
  • вторник
  • 08 июня 2021

Он проведет переговоры с российскими коллегами

Как сообщили ТАСС в британском посольстве, во вторник в Москву прибыл советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивен Лавгроув.
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"Встретиться со своими российскими коллегами и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес", - раскрыли в диппредставительстве цели визита Лавгроува.

В посольстве добавили, что понимают важность поддерживать открытыми каналы коммуникации между странами. Рассчитан визит советника на один день.

Свой нынешний пост Лавгроув занял в январе этого года. В мае он вел консультации в Вашингтоне с американским коллегой Джейком Салливаном.

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