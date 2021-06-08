В Москву прибыл советник премьера Британии по нацбезопасности

Он проведет переговоры с российскими коллегами

Как сообщили ТАСС в британском посольстве, во вторник в Москву прибыл советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивен Лавгроув.

"Встретиться со своими российскими коллегами и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес", - раскрыли в диппредставительстве цели визита Лавгроува.

В посольстве добавили, что понимают важность поддерживать открытыми каналы коммуникации между странами. Рассчитан визит советника на один день.

Свой нынешний пост Лавгроув занял в январе этого года. В мае он вел консультации в Вашингтоне с американским коллегой Джейком Салливаном.

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