Раскрыто назначение вакцины "Спутник Лайт"

У привитых хороший уровень антител

Назначение препарата "Спутник Лайт", в первую очередь – вакцинация молодежи. Прививка дает хороший уровень антител, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

"Следует отметить, что эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего на студентов", - сообщил замглавы Минздрава, выступая на пленарном заседании в Госудуме.

По словам Гриднева, исследования показывают: однократное применение этой вакцины дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей. У всех привитых выявлен необходимый уровень антител, передает ТАСС.

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