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В Минздраве рассказали о возможности ревакцинации "Спутником V"

15:12
  • вторник
  • 08 июня 2021

Исследования в данном направлении еще продолжаются

В ходе своего выступления на пленарном заседании в Государственной думе заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что, возможно, привитым от COVID-19 "Спутником V" понадобится ревакцинация другим препаратом.
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"Через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "КовиВаком" или "ЭпиВакКороной", но в данном направлении исследования еще идут", - приводит слова замглавы Минздрава ТАСС.

Гриднев при этом подчеркнул, что в случае внесения прививки от коронавируса в национальный календарь сохранится принцип ее добровольности.

"Ни в коей мере он в данном законопроекте не регламентируется", - заметил замминистра.

Эффективность "Спутника V", первой в мире зарегистрированной вакцины от COVID-19, составляет более 96%. В России массовая вакцинация продолжается с 18 января.

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