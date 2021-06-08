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Путин рассказал о развитии системы ухода за пожилыми людьми

15:06
  • вторник
  • 08 июня 2021

Как ожидается, к 2022 году система центров поддержки будет покрывать всю территорию страны

Долгосрочная система ухода за пожилыми людьми и инвалидами чрезвычайно важна, ее нужно совершенствовать. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, к 2022 году система центров поддержки будет покрывать всю территорию страны.

"Именно поэтому у нас было шесть, сейчас 24 таких центра, и, действительно, в 2022 году система таких центров должна покрыть всю территорию Российской Федерации... В самое ближайшее время определимся, и уверен, что те планы, о которых было сказано, а именно - создать систему по всей территории России к 2022 году, эта задача будет решена", - заявил Путин в ходе встречи с представителями социальных организаций (цитата по РИА Новости).

В настоящее время в Министерстве труда и правительстве определяют источники, чтобы поддержать данный вид социальной поддержки, отметил Путин.

Во вторник в России отмечают День социального работника. Владимир Путин провёл совещание с работниками сферы по видеосвязи. Он поблагодарил их за труд.

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