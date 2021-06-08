Участницы группы "Тату" рассказали о самых больших гонорарах

20 лет назад девушек знали во всем мире

Участницы группы t.A.T.u. ("Тату") Юлия Волкова и Елена Катина рассказали о своих заработках на пике популярности. Девушки прославились в начале 2000-х годов, за свою карьеру им довелось выступать перед политиками и президентами.

"Был случай за городом, часа полтора от Москвы. Артистов много выступало, в зале уже никого не было, мы отработали, одеваемся, с нами охранники, директор. Спрашивают, уезжаем ли мы, а потом говорят, что все уезжают, а девочки остаются. А нам 15–16 лет. Мы это все слышим", - вспомнила Волкова.

Она отметила, что инцидент в итоге успешно разрешился благодаря их концертному директору.

При этом первые большие гонорары певицы заработали за границей – в Японии. Мама Елены Катиной Инесса рассказала, что в 2003 году дочь привезла из Страны восходящего солнца миллион долларов.

"Это было ярко, после Beatles в Японии были мы. Там не было Мадонны или Lady Gaga. Мы были национальными героями", - добавила Волкова.

В свою очередь, Лена Катина призналась, что из-за напряженного графика и свалившейся популярности им пришлось резко повзрослеть. Девушка отметила, что закончить 11 класс ей удалось только благодаря своему директору.

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