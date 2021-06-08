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"Сигнал понятен": Захарова - об отказе Киева считать русских коренным народом

15:25
  • вторник
  • 08 июня 2021

Под действие закона попадут миллионы человек

Официальный представитель Министерства иностранных дел Россия Мария Захарова прокомментировала планы киевских властей принять законопроект об исключении русских из числа коренных народов Украины.
Госдума осудила законопроект Зеленского о коренных народах

По ее словам, это вполне понятный сигнал населению.

"Есть у вашей национальности, народности, народа свое государство - не претендуйте на равные права с "украинской" нацией и знайте, что в любой момент вы поедете по месту геолокации вашего "национального" государства", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Также Захарова заметила, что миллионы человек рискуют попасть под действие этого закона.

Внес проект в Верховную Раду президент Владимир Зеленский, произошло это в мае. Согласно тексту, коренным может быть признано лишь то этническое меньшинство, у которого, в частности, нет государственного образования за пределами Украины.

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