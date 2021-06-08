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В Минздраве заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в России

15:31
  • вторник
  • 08 июня 2021

Без вакцинации пандемию не победить

Летальность от коронавируса в России сохраняется на достаточно высоком уровне. В то же время, в целом ситуация с COVID-19 в стране улучшилась и стабилизировалась, заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев.
В Минздраве рассказали о возможности ревакцинации "Спутником V"

"К сожалению, несмотря на все мероприятия, да, ситуация улучшилась, ситуация стабилизировалась, часть людей переболела, часть людей привита, но мы видим достаточно высокую летальность пациентов", - сказал Гриднев, выступая в Госдуме.

Замглавы Минздрава подчеркнул: без вакцинации пандемию не победить. Прививают от коронавируса сегодня во всех российских регионах. Для вакцинации россиян используют четыре зарегистрированные в стране вакцины. Это  "Спутник V" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора, "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН и "Спутник Лайт", напоминает ТАСС.

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