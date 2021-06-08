Госдума приняла проект о внесении вакцинации от COVID-19 в нацкалендарь

Законопроект приняли в первом чтении

В Госдуме во вторник, 8 июня, в первом чтении приняли законопроект, согласно которому вакцинация против коронавирусной инфекции будет внесена в национальный календарь прививок.

В пояснительной записке отмечается, что изменения могут быть внесены в федеральный закон в части дополнения национального календаря профилактических прививок вакцинацией против COVID-19. Благодаря этим изменениям вакцину можно будет закупать за счет федерального бюджета.

Кроме того, издание федерального закона потребует выделения в текущем году 26,5 миллионов рублей дополнительных средств из бюджета, а сумма, необходимая на вакцинацию в 2022-2024 годах, будет определена Минздравом позднее с учетом эпидемиологической обстановки в стране, передает РИА Новости.

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