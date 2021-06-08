Минтранс предложил запретить тяжелые электросамокаты на тротуарах

Будет введена предельная масса для СИМ

Директор департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко сообщил, что Министерство транспорта обсуждает с МВД поправки в ПДД, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности.

"Что нового, по сравнению с тем, что было - это введение масс. Мы предлагаем ограничить массу СИМ для совместного использования с пешеходами до 35 килограммов", - приводит слова директора департамента ТАСС.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что столичные власти подготовили ряд мер для урегулирования езды на электросамокатах.

Как заметил Ликсутов, случаются аварии - и что самое неприятное, часто это происходит с детьми.

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