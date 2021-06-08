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Путин призвал усилить поддержку детей с аутизмом

15:54
  • вторник
  • 08 июня 2021

Президент обратил внимание на проблему во время встречи с соцработниками

Власти усилят поддержку детей с аутизмом. Необходимые программы развернут в нужном объеме по нескольким направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Вы знаете, что у нас поддержка детей с ментальными нарушениями осуществляется по нескольким направлениям, по нескольким программам. Детей с аутизмом, если мне память не изменяет, 22 тысячи человек примерно насчитывается в стране. Даже трудно сказать, нарушение это или нет, если иметь в виду, что некоторые считают, что Альберт Эйнштейн тоже был аутистом", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Во вторник глава государства встретился с работниками социальной сферы в честь празднования их профессионального праздника. В частности, он рассказал о развитии долгосрочной системы ухода за пожилыми людьми и инвалидами. По его словам, к 2022 году система центров поддержки будет покрывать всю территорию страны.

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