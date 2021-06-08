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Раскрыты подробности стрельбы у школы в Волжском

15:49
  • вторник
  • 08 июня 2021

Происшествие было снято на телефон

Полиция обнародовала подробности происшествия возле школы в городе Волжском Волгоградской области. Выяснилось, что информация о неизвестном мужчине, стрелявшем в подростков, не соответствует действительности.
В школе Казани произошла стрельба

"Травмы… получены подростками в результате намеренных выстрелов, произведенных ими самостоятельно друг в друга из пневматической винтовки. Свои действия они снимали на камеру телефона", - сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области. Историю про мужчину школьники выдумали.

Как сообщалось ранее, 8 июня возле школы в городе Волжский двое подростков получили ранения – предположительно, в результате стрельбы из пневматической винтовки. Один из пострадавших был ранен в ногу, второй – в предплечье. Школьники госпитализированы, их состояние не вызывает опасения у медиков, передает РИА Новости.

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