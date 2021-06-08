Медведев призвал контролировать разработку искусственного интеллекта

Некоторые формы ИИ могут быть запрещены

Россия должна сформулировать собственную позицию относительно возможного запрета некоторых форм искусственного интеллекта, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Он отметил, что следует подготовить рекомендации по моральной стороне использования подобных технологий, так как этические вопросы только начинают обсуждаться и пока не решены.

"Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, имея в виду возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта", - подчеркнул Медведев.

По его словам, также видна необходимость проработать и введение внешнего контроля за разработкой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram