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Медведев призвал контролировать разработку искусственного интеллекта

15:52
  • вторник
  • 08 июня 2021

Некоторые формы ИИ могут быть запрещены

Россия должна сформулировать собственную позицию относительно возможного запрета некоторых форм искусственного интеллекта, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
Медведев рассказал об "отравляющих поколения" санкциях

Он отметил, что следует подготовить рекомендации по моральной стороне использования подобных технологий, так как этические вопросы только начинают обсуждаться и пока не решены.

"Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, имея в виду возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта", - подчеркнул Медведев.

По его словам, также видна необходимость проработать и введение внешнего контроля за разработкой.

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