Петр Толстой и жители Выхино-Жулебино посадили 20 лип и рябин

Депутат посоветовал горожанам активнее использовать сервис "Активный гражданин" для озеленения районов

Депутат Госдумы Петр Толстой вместе с местными жителями посадил более 20 лип и рябин на Ферганской улице в Выхино-Жулебино. На встрече он посоветовал горожанам активнее использовать сервис "Активный гражданин" для озеленения своих районов.

"Напишите на "Активный гражданин. Чтобы мэрия зарезервировала под вас определенное количество кустарников – у них есть выбор. Посмотрите заодно, чтобы и вам подходило", - посоветовал Толстой.

По его словам, предложения по благоустройству важны для городских властей. Мэрии необходимо понимать потребности горожан. Те, кто освоил инструмент обращений через "Активный гражданин", уже посадили нужное количество деревьев, пояснил Толстой.

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