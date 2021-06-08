Доходы России от экспорта нефти упали

Стали известны показатели за январь - апрель

Как следует из данных Федеральной таможенной службы, на которые ссылается ТАСС, в январе - апреле 2021 года объем экспорта российской нефти в стоимостном выражении снизился на 10,9% (по сравнению с тем же периодом 2020-го) и составил 26,89 миллиарда долларов.

Физической объем экспорта сократился за отчетный период до 67,016 миллиона тонн - на 21,9%. Экспорт в апреле к марту уменьшился на 22,9%.

Также сообщается, что экспорт бензина в январе - апреле 2021 года уменьшился на 10,5% - до 996 миллионов долларов.

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