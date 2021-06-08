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Евгений Попов: Государство должно поддержать работающих пенсионеров

16:10
  • вторник
  • 08 июня 2021

В России сегодня таковых - более 7,3 миллиона

Журналист телеканала "Россия 1" Евгений Попов прокомментировал обращение председателя Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова к президенту Владимиру Путину по вопросу индексации пенсий работающим россиянам.
Профсоюзы попросили Путина решить вопрос с индексацией пенсий

"Михаила Шмакова заинтересовали мои инициативы по обеспечению достойной жизни людям старшего возраста. Мы обсудили, в частности, индексацию пенсий работающим пенсионерам", - рассказал Попов.

Он подчеркнул, что будет справедливо в том числе вернуть потерянные с 2016 года деньги, когда был принят закон об отмене индексации страховой пенсии. Проблема, считает журналист, становится все более острой. В России сегодня более 7,3 миллиона работающих пенсионеров.

Попов заметил, что продолжают работать вышедшие на пенсию люди "не от хорошей жизни".

"Поддерживаю предложение лидера профсоюзов вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав", - добавил он.

Кроме того, Попов озвучил предложение по дополнительной мере поддержки - установить пенсии в размере 70% от заработной платы. Те, кто трудился на благо страны, вправе ожидать, что государство позаботится о них, заключил журналист.

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