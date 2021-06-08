Макрон получил пощечину во время общения с гражданами (видео)

Задержаны два человека
В ходе визита в департамент Дром президент Франции Эмманюэль Макрон вышел к небольшой толпе, собравшейся за ограждением. Один из участников этой импровизированной встречи сначала схватил главу государства за руку, а потом, что-то сказав, дал ему пощечину, передает телеканал BFM.
Охрана отреагировала оперативно. Президента быстро увели в сторону, нападавшего повалили на землю.
По факту произошедшего задержаны два человека. Их личности не раскрываются. Что именно послужило поводом для нападения, также пока неясно.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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