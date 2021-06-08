В ЛНР призвали сделать публичными переговоры по Донбассу

Чтобы не давать Киеву манипулировать понятиями

Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленными Ольга Кобцева заявила, что минские переговоры по Донбассу необходимо сделать публичными.

"Мы к этому шагу готовы. И тогда жители всей Украины увидели бы на самом деле, кто с кем ведет диалог, кто с кем разговаривает и кто о чем и с кем договаривается", - приводит слова Кобцевой РИА "Новости".

Она добавила, что нынешняя ситуация выгодна Киеву, чтобы продолжать манипулировать понятиями.

Ранее о том, что данный переговорный процесс должен быть публичным, заявляли замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

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