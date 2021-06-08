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В ЛНР призвали сделать публичными переговоры по Донбассу

16:46
  • вторник
  • 08 июня 2021

Чтобы не давать Киеву манипулировать понятиями

Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленными Ольга Кобцева заявила, что минские переговоры по Донбассу необходимо сделать публичными.
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"Мы к этому шагу готовы. И тогда жители всей Украины увидели бы на самом деле, кто с кем ведет диалог, кто с кем разговаривает и кто о чем и с кем договаривается", - приводит слова Кобцевой РИА "Новости".

Она добавила, что нынешняя ситуация выгодна Киеву, чтобы продолжать манипулировать понятиями.

Ранее о том, что данный переговорный процесс должен быть публичным, заявляли замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

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