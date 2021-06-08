Евгений Нифантьев предложил подросткам "ударить по соцсетям"

Подросткам из южного округа Москвы дали возможность поиграть в необычный дартс

В Москве прошла акция "У-Дартс по соцсетям", в ходе которой подросткам из южного округа столицы дали возможность поиграть в необычный дартс - мишенями стали социальные сети.

Акцию организовал член Общественной палаты России Евгений Нифантьев. Цель мероприятия - привлечь внимание общественности к проблеме все возрастающей зависимости детей от социальных сетей.

"Самые меткие получили реальные призы – билеты в театр. А еще победители дали публичное обещание целый день не заходить в соцсети, а провести его активно, посвятив прогулкам с друзьями, спорту и творчеству. Нашей акцией мы хотим еще раз привлечь внимание к проблеме зависания в интернете. Хочется, чтобы у них было реальное, а не виртуальное детство", – заявил Евгений Нифантьев.

Чтобы вернуть детей из социальных сетей, считает он, необходимо создать удобную инфраструктуру для проведения семейного и детского досуга. Помимо участия в различных развлекательных и развивающих мероприятиях, дети и подростки должны иметь свободный доступ к обучению в спортивных и творческих секциях.

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