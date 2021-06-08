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Собянин рассказал о развитии сети клубных пространств "Мой социальный центр"

18:07
  • вторник
  • 08 июня 2021

Мэр посетил один из центров в Ломоносовском районе

К концу года в Москве появятся около 25 городских клубов "Мой социальный центр". Их создают для людей старшего поколения. Это творческие и кулинарные студии, тихие гостиные и спортивные залы. Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин. Мэр посетил один из центров в Ломоносовском районе. Деятельность таких клубов организуют социальные работники. Сейчас в этой сфере в столице трудятся более 40 тысяч человек. Сергей Собянин поблагодарил их за работу, особенно отметив самоотверженность в трудные дни пандемии, и поздравил с профессиональным праздником.

Сказать, что йога - это своего рода расслабленная зарядка и дыхательные упражнения - значит обидеть всех активных любителей этого вида спорта. Нагрузки - вполне себе ощутимые! Особенно, если внимательно слушать тренера - в этой комнате с этим проблем явно нет. Пока дамы укрепляют здоровый дух, на втором этаже проходит турнир по бильярду. Успехи обсуждают здесь же - в тихой гостиной. За чашкой чая.

"Место очень хорошее! Очень удобно добираться! Спокойно. Красиво. Всё прекрасно! И очень уютно! У меня даже есть знакомые, которые приезжают сюда из другого района", - сказала Ольга Кулинч.

"Замечательно сделано! Очень приятно!" – заявил Сергей Яковлев.

Особенно если вспомнить, что раньше находилось в этом доме. В середине 90-х у здания сменился собственник и продуктовый магазин, который располагался здесь в советское время, вынужденно съехал. Дом пустовал и быстро пришёл в аварийное состояние. Комплексный ремонта стал возможен только после того, как будущий социальный центр перешёл в собственность города. Теперь его не узнать. Светлые просторные коридоры, окна от пола до потолка будто создают ещё больше пространства. Социальный центр - это клуб по интересам. Здесь находят друзей и открывают для себя новые горизонты: кулинария, живопись, и даже иностранные языки.

"Английский, японский, китайский языки – лучшее, что есть! Они общаются с людьми из Китая. Все онлайн, людям очень нравится!" – сказал специалист МСЦ Дмитрий Стенечкин.

В этом социальном центре на улице Крупской с момента открытия появилось 24 клуба на любой вкус! Некоторые направления, конечно, во время пандемии пришлось перевести в онлайн-формат. Однако сейчас, во время активной вакцинации, этот запрет, возможно, скорректируют. О важности сделать прививку, чтобы вновь посещать такие кружки и общаться с единомышленниками, напомнил и мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас пока ещё действуют ограничения. Мы всё-таки просим вакцинироваться прежде чем приходить. Потому что заболевание остаётся", – заявил мэр.

Экскурсию Сергею Собянину проводят посетители этого центра. В каждой из комнат - мастер-классы. Удержаться, чтобы не попробовать что-то самому, практически невозможно.

Чтобы ходить в этот центр, совсем не обязательно уметь что-то делать профессионально. Главное - желание. Остальному научат. Все сотрудники готовы в случае чего помочь и посоветовать направление. Организация - на высоком уровне - это отмечает и мэр столицы. Социальные работники во время пандемии оказались на передовой.

"Такая проверка была всей социальной службы. То, что у нас такие замечательные центры организуются. Новые форматы работы, когда людям оказывается не только материальная помощь, но и вот такая вот... Такое вот душевное общение - это, конечно, здорово", - сказал Собянин.

До конца этого года в Москве откроется ещё 13 таких социальных центров.

Александра Сергомасова, Станислав Чубин, Александр Медведев, Дмитрий Андрианов. "ТВ Центр".

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Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Сергей Собянин посетил городской клуб "Мой социальный центр"
Сергей Собянин посетил городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
Городской клуб "Мой социальный центр"
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