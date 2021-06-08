Собянин рассказал о развитии сети клубных пространств "Мой социальный центр"

Мэр посетил один из центров в Ломоносовском районе

К концу года в Москве появятся около 25 городских клубов "Мой социальный центр". Их создают для людей старшего поколения. Это творческие и кулинарные студии, тихие гостиные и спортивные залы. Об этом сегодня рассказал Сергей Собянин. Мэр посетил один из центров в Ломоносовском районе. Деятельность таких клубов организуют социальные работники. Сейчас в этой сфере в столице трудятся более 40 тысяч человек. Сергей Собянин поблагодарил их за работу, особенно отметив самоотверженность в трудные дни пандемии, и поздравил с профессиональным праздником.

Сказать, что йога - это своего рода расслабленная зарядка и дыхательные упражнения - значит обидеть всех активных любителей этого вида спорта. Нагрузки - вполне себе ощутимые! Особенно, если внимательно слушать тренера - в этой комнате с этим проблем явно нет. Пока дамы укрепляют здоровый дух, на втором этаже проходит турнир по бильярду. Успехи обсуждают здесь же - в тихой гостиной. За чашкой чая.

"Место очень хорошее! Очень удобно добираться! Спокойно. Красиво. Всё прекрасно! И очень уютно! У меня даже есть знакомые, которые приезжают сюда из другого района", - сказала Ольга Кулинч.

"Замечательно сделано! Очень приятно!" – заявил Сергей Яковлев.

Особенно если вспомнить, что раньше находилось в этом доме. В середине 90-х у здания сменился собственник и продуктовый магазин, который располагался здесь в советское время, вынужденно съехал. Дом пустовал и быстро пришёл в аварийное состояние. Комплексный ремонта стал возможен только после того, как будущий социальный центр перешёл в собственность города. Теперь его не узнать. Светлые просторные коридоры, окна от пола до потолка будто создают ещё больше пространства. Социальный центр - это клуб по интересам. Здесь находят друзей и открывают для себя новые горизонты: кулинария, живопись, и даже иностранные языки.

"Английский, японский, китайский языки – лучшее, что есть! Они общаются с людьми из Китая. Все онлайн, людям очень нравится!" – сказал специалист МСЦ Дмитрий Стенечкин.

В этом социальном центре на улице Крупской с момента открытия появилось 24 клуба на любой вкус! Некоторые направления, конечно, во время пандемии пришлось перевести в онлайн-формат. Однако сейчас, во время активной вакцинации, этот запрет, возможно, скорректируют. О важности сделать прививку, чтобы вновь посещать такие кружки и общаться с единомышленниками, напомнил и мэр Москвы Сергей Собянин.

"У нас пока ещё действуют ограничения. Мы всё-таки просим вакцинироваться прежде чем приходить. Потому что заболевание остаётся", – заявил мэр.

Экскурсию Сергею Собянину проводят посетители этого центра. В каждой из комнат - мастер-классы. Удержаться, чтобы не попробовать что-то самому, практически невозможно.

Чтобы ходить в этот центр, совсем не обязательно уметь что-то делать профессионально. Главное - желание. Остальному научат. Все сотрудники готовы в случае чего помочь и посоветовать направление. Организация - на высоком уровне - это отмечает и мэр столицы. Социальные работники во время пандемии оказались на передовой.

"Такая проверка была всей социальной службы. То, что у нас такие замечательные центры организуются. Новые форматы работы, когда людям оказывается не только материальная помощь, но и вот такая вот... Такое вот душевное общение - это, конечно, здорово", - сказал Собянин.

До конца этого года в Москве откроется ещё 13 таких социальных центров.

Александра Сергомасова, Станислав Чубин, Александр Медведев, Дмитрий Андрианов. "ТВ Центр".

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