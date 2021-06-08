Путин оценил вклад соцработников в борьбу с пандемией коронавируса

Их труд заслуживает безмерной благодарности

Как сделать систему социальной защиты более разнообразной и эффективной? В какой поддержке нуждаются те, кто помогают инвалидам, пожилым людям, многодетным семьям? Владимир Путин обсудил эти вопросы с сотрудниками государственных учреждений, благотворительных фондов, активистами общественных движений. Встреча была приурочена к отмечаемому сегодня в России Дню социального работника.

В период пандемии соцработникам часто приходилось трудиться без выходных. Оставить своих подопечных в такой непростой период нельзя было даже на день. Доставка продуктов, лекарств, уход за тяжелобольными людьми - все эти заботы легли на плечи волонтёров и социальных работников, с профессиональным праздником которых сегодня поздравил президент.

"Безусловно, безмерной благодарности заслуживают ваши действия в период пандемии. Уверен, что каждый гражданин России прочувствовал особое человеческое измерение вашего труда. Осознал, что на деле, в реальной жизни означает служение обществу. Такие поступки обладают великой силой и душевной щедростью", - заявил Путин.

Впрочем, героями они себя не считают. В эту сферу вообще идут не за наградами или признанием, а по воле души. Чтобы безвозмездно помогать тем, кто рядом. И они помогают: и детям, и пожилым людям. В Калининграде, например, разработали специальную программу для людей, вышедших на пенсию.

"У нас ведь как думают. Если человек пошел на пенсию, то его участь это скамейка в ближайшем дворе, поликлиника, в лучшем случае - еще внуки и дача. А вот наш опыт и опыт программы "Молоды душой", показывает, что это не так. Что люди хотят приносить пользу", - сказал Денис Бельский, директор НКО "Добровольцы серебряного возраста", Калининградская область.

"Давайте подумаем, как организовать работу таким образом, чтобы и финансирование шло в нужном объеме. Чтобы расширялась эта работа по всей территории России", - заявил Путин.

А это уже Московская область и проект "Активное долголетие", в рамках которого пожилые люди занимаются спортом, самодеятельностью и осваивают современные средства связи. Похожая программа есть и в Москве, где также реализуется проект "Мой социальный центр", который идёт на пользу не только пенсионерам, но и самим соцработникам.

- С помощью таких клубных пространств мы поднимаем имидж социального работника и работы в социальной защите населения. Мы надеемся, что наш опыт пойдёт на всю страну.

Вообще волонтерство и социальная служба, говорит президент, существует в России не одну сотню лет. А одной из старейших организаций является российское отделение "Красного креста". Там сейчас сменилось руководство. Организация получила образовательную лицензию и теперь будет обучать профессии "Социальный работник" всех желающих. Пилотные проекты уже реализуются в нескольких регионах. Однако есть и проблемы.

- Хотела бы попросить вас, Владимир Владимирович, дать поручение главам субъектов России оказать содействие с выделением помещений в безвозмездную аренду для региональных отделений. Чтобы мы могли расширить свою деятельность и оказывать социальные услуги в различных формах.

"Что касается вот этих пилотных проектов, которые открываются по стране. Двадцать, вы сказали. Конечно, их должно быть больше. Поэтому если одно из ограничений - это недостаток помещений, подходящих для организации этой работы. То, я хочу напомнить главам субъектов России, что это их обязанность, начиная с 1996 года. Когда вышел указ президента, где было вменено руководителям регионов поддерживать деятельность "Красного креста" и оказывать помощь, в том числе при выделении необходимых помещений", - заявил президент России.

Впрочем, в большинстве регионов волонтерам и НКО, занимающимся помощью людям, местные власти активно идут навстречу. Один из таких примеров - Нижегородская область, где небольшой проект помощи людям с ментальным нарушениями превратился в региональную программу.

"И, конечно, подобная концепция комплексного сопровождения имеет место быть принятой на уровне федерации, чтобы и другие регионы точно также могли сопровождать семьи, которые столкнулись с этой бедой. Нижегородская область, в свою очередь, готова всячески помогать", - сказала Олеся Радянова.

"Вы знаете, что у нас поддержка детей с ментальными нарушениями осуществляется по нескольким направлениям. По нескольким программам. Детей с аутизмом примерно 22 тысячи человек насчитывается у нас в стране. Даже трудно сказать нарушение это или нет. Некоторые считают, что Альберт Энштейн был аутистом. Но сопровождать людей с такими особенностями точно нужно. Нужно их поддерживать. И мы, безусловно, будем это делать", - пообещал Путин.

То же самое государство будет делать и в отношении самих социальных работников, труд которых, конечно, трудно переоценить.

"Действительно, никакая награда не может в полной мере отразить то уважение, которое вызывает ваша каждодневная работа у людей. Конечно, любая награда - это признание со стороны государства, она должна быть. Но вот восприятие вас, как особенных людей, чутко чувствующих чужую боль и готовых потратить годы своей жизни на то, чтобы помочь ближнему. Вот это особое отношение к вам со стороны граждан России - это самое главное", - заявил президент.

Обновление, говорит президент, ждет и всю систему социальной помощи в стране. Она должна стать более современной и адресной.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram