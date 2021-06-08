ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Росатом" начал строить уникальный реактор БРЕСТ в Томской области

18:09
  • вторник
  • 08 июня 2021

По словам специалистов, проект открывает новую страницу в атомной отрасли

Проект, открывающий, по словам специалистов, новую страницу в атомной отрасли, стартовал в Томской области. В закрытом городе Северске на площадке Сибирского химкомбината началась заливка бетона в фундамент реакторного отделения.

В Северске создаётся первый в мире энергоблок нового поколения БРЕСТ-ОД-300. Это реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Вокруг реактора выстроится комплекс по производству топлива, действующий по замкнутому циклу: использованные материалы будут перерабатываться для повторного применения. По словам главы Росатома Алексея Лихачёва, технологии, внедряемые на новой площадке, позволят вывести российскую, а в перспективе и мировую энергетику - на новый уровень.

"Первое: мы качественно улучшаем экономику атомной энергетики, просто на порядок повышая её эффективность. Второе: мы начинаем более активно использовать природный уран, отработавшее ядерное топливо, фактически сводим к нулю радиоактивные отходы. Ну и, конечно же, уровень безопасности. Уровень безопасности быстрых реакторов, реакторов с металлическим теплоносителем фактически исключает так называемые запроектные аварии", - заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Строительство реактора БРЕСТ в Томской области
Строительство реактора БРЕСТ в Томской области
запуск строительства реактора БРЕСТ в Томской области
запуск строительства реактора БРЕСТ в Томской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.