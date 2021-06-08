"Росатом" начал строить уникальный реактор БРЕСТ в Томской области

По словам специалистов, проект открывает новую страницу в атомной отрасли

Проект, открывающий, по словам специалистов, новую страницу в атомной отрасли, стартовал в Томской области. В закрытом городе Северске на площадке Сибирского химкомбината началась заливка бетона в фундамент реакторного отделения.

В Северске создаётся первый в мире энергоблок нового поколения БРЕСТ-ОД-300. Это реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. Вокруг реактора выстроится комплекс по производству топлива, действующий по замкнутому циклу: использованные материалы будут перерабатываться для повторного применения. По словам главы Росатома Алексея Лихачёва, технологии, внедряемые на новой площадке, позволят вывести российскую, а в перспективе и мировую энергетику - на новый уровень.

"Первое: мы качественно улучшаем экономику атомной энергетики, просто на порядок повышая её эффективность. Второе: мы начинаем более активно использовать природный уран, отработавшее ядерное топливо, фактически сводим к нулю радиоактивные отходы. Ну и, конечно же, уровень безопасности. Уровень безопасности быстрых реакторов, реакторов с металлическим теплоносителем фактически исключает так называемые запроектные аварии", - заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

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