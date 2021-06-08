Худрук МХАТ объяснил выбор Бузовой на роль в спектакле про Сталина

Гонорар составит почти полмиллиона рублей

Экшн, детектив, мюзикл, молодой Сталин и Ольга Бузова. Такую взрывоопасную смесь готовит на своей сцене один из ведущих столичных театров. Не экспериментальный, а очень даже классический - МХАТ имени Горького. Спектакль "Чудесный грузин" уже репетируют. И участие в нем Бузовой разделило театралов на два непримиримых лагеря.

- Я больше не могу это держать в себе. Настало время рассказать всем вам правду...

Поклонники ликуют! Театральные критики, закатывая глаза, аккуратно подбирают выражения. Правда от Ольги Бузовой многих шокировала, но ведь талантливый человек – талантлив во всём.

"Я стала актрисой в самом популярном театре в нашей стране. Я играю и пою в новой постановке во МХАТе имени Горького. Мои хорошие, пишу сейчас этот текст и плачу от счастья. Это просто невероятно. Я так счастлива", - рассказала Бузова.

МХАТ Бузова уже называет родным. Словно предчувствуя шумиху вокруг этой постановки, с афиши лукаво подмигивает Иосиф Сталин. Он в спектакле "Чудесный Грузин" - главный персонаж. Ольге Бузовой предстоит сыграть и что куда важнее - спеть - партию Беллы Шанталь - умной и хитрой ресторанной певицы, которая по сценарию спасает будущего вождя народов.

"Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнева и не Оксимирон. Она все вместе. Она по-своему цельная. Но при этом она феномен, который живет во время Instagram, в эпоху, когда можно стать звездой, не обладая специальными компетенциями. Мы живем в уорхоловском времени, где каждый имеет свои 15 минут славы. И она фактически будет играть саму себя", - прокомментировал Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТа имени Горького.

Честную, искреннюю, пусть иногда наивную и слишком эмоциональную.

Виктория Боня, Лолита Милявская и другие коллеги Бузовой по цеху ее уже поздравили! Некоторые критики уверены – нас ждет яркий театральный эксперимент. "Не ослепнуть бы" – иронизируют интернет-пользователи, размещая фотожабы. Станиславский и Немирович-Данченко обсуждают с Ольгой Бузовой ее приглашение в МХАТ.

- Ольга Бузова исполнит одну из ролей в спектакле МХАТа им. Горького о Сталине. В спектакле она будет как играть, так и петь. Выглядит как новость, созданная нейросетями, но я сейчас, к сожалению, не иронизирую. Это реально будет. - Бузова на сцене МХАТа имени Горького? Господи, за что театру такие напасти?

"Не просто перевернулись в гробах Станиславский, Немирович, Мейерхольд, Гончаров, Любимов, Захаров. Я верю, что они поднимутся и устроят настоящий зомби-апокалипсис всему Московскому художественному театру имени Горького, мне кажется, это омерзительная история", - прокомментировал киножурналист Давид Шнейдеров.

Главная претензия к Бузовой – отсутствие актерского образования. Его, кстати, не было у несравненных Раневской и Пельтцер. Не могут профильным дипломом похвастаться Надежда Михалкова, Мария Шукшина и Юлия Снегирь. Чем же Ольга Бузова хуже? Телеведущая, писательница, певица - "селф-мэйд", как модно сейчас говорить.

"Я люблю играть со зрителем... Это мне так нравится, сами знаете прекрасно, какие суммы актеры получают в театре… Это больше, чем любовь, это абсолютно не про деньги. И я знаю абсолютно, что главной роли в моей жизни еще не было!" – сказала Бузова в программе "Мой герой".

А вот теперь может и будет! За всей этой шумихой многие не заметили главного – МХАТ имени Горького вновь у всех на слуху.

"Человек, который на хайпе собрал 13 миллионов подписчиков. Наверное, Эдуард Бояков считает, что эти 13 миллионов поднимутся и вытащат МХАТ из той череды скандалов", - сказал киножурналист Давид Шнейдеров.

Гонорар Бузовой, к слову, составит почти полмиллиона рублей! Новые хиты она выпускает едва ли не каждый месяц. Так что и театральному сообществу, по все видимости, следует приготовиться.

Матвей Шестаков, Валерия Дзгоева, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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