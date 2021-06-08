Пентагон отчитался о выводе половины войск из Афганистана

Властям этой страны передали уже шесть американских баз

Центральное командование ВС Соединенных Штатов сообщило во вторник, что из Афганистана выведены свыше 50% американских военнослужащих и боевой техники.

"Пентагон для вывоза военных грузов осуществил примерно 500 рейсов военно-транспортных самолетов C-17. Кроме того, почти 13 тысяч единиц военного имущества было передано Управлению тылового обеспечения", - приводит сообщение ТАСС.

Там также сказано, что в распоряжение властей Афганистана передали шесть баз.

Прежде глава Центрального командования Кеннет Маккензи заявил, что в процессе выхода из Афганистана американская армия движется "в комфортном для себя темпе". Операция должна завершиться осенью.

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