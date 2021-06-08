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Сенат США объяснил, что привело к беспорядкам в Капитолии

17:15
  • вторник
  • 08 июня 2021

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса

Во вторник Сенат Соединенных Штатов опубликовал двухпартийный доклад с выводами об инциденте в Капитолии в начале этого года, передает агентство Associated Press.
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6 января сторонники бывшего президента Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Начались беспорядки, жертвами которых стали пять человек. До этого Трамп обратился к собравшимся демонстрантам, заявив, что поражение на выборах не признает, а те, кто его поддерживает, должны донести свое недовольство до конгрессменов.

Как сказано в документе, когда система управления вышла из строя, полицейские не получали никаких распоряжений о дальнейших действиях. В связи с этим Сенат советует предоставить начальнику полиции Капитолия больше полномочий.

Кроме того, в полиции Капитолия рекомендовано создать объединенный разведывательный отдел.

Блокирование здания Капитолия, говорится в тексте, отложили на несколько часов из-за бюрократических мер, необходимых для размещения войск. Пентагон, утверждает Сенат, потратил часы на "планирование миссии".

В документе при этом раскритикована работа ФБР - там якобы преуменьшили значение угрозы.

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