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В ЦБ оценили вероятность отключения России от SWIFT

17:34
  • вторник
  • 08 июня 2021

Регулятор не видит существенных рисков

Заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не видит рисков отключения России системы SWIFT в рамках нового пакета западных санкций.
SWIFT опровергла сообщения о планах отключения России от системы

"С точки зрения своей защищенности мы создали Систему передачи финансовых сообщений, которая работает на внутрироссийские операции", - добавила зампред ЦБ (цитата по РИА "Новости").

По ее словам, востребованность российской системы растет, к ней подключился уже 31 иностранный банк из семи стран. Наиболее активна в этом смысле Белоруссия.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. С ней работают более 11 тысяч организаций по всему миру.

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