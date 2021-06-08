В ЦБ оценили вероятность отключения России от SWIFT

Регулятор не видит существенных рисков
Заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор не видит рисков отключения России системы SWIFT в рамках нового пакета западных санкций.
"С точки зрения своей защищенности мы создали Систему передачи финансовых сообщений, которая работает на внутрироссийские операции", - добавила зампред ЦБ (цитата по РИА "Новости").
По ее словам, востребованность российской системы растет, к ней подключился уже 31 иностранный банк из семи стран. Наиболее активна в этом смысле Белоруссия.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. С ней работают более 11 тысяч организаций по всему миру.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram