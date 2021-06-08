Депутат МГД Герасимов: Московские читатели смогут продлить срок хранения книги на мос.ру

Дожидаться подтверждения от библиотеки не нужно

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что московские читатели смогут продлить срок хранения книги без дополнительного обращения в библиотеку - все благодаря появившемуся на официальном сайте мэра столицы в разделе "Библиотеки Москвы" новому сервису.

"Срок возврата можно увеличить на 10 дней, причем дожидаться подтверждения от библиотеки не нужно - продление оформляется автоматически", - пояснил депутат в беседе с информагентством "Москва".

Чтобы воспользоваться сервисом, потребуется стандартная или полная учетная запись на mos.ru, а также единый читательский билет.

Сервис новый, но им уже воспользовались более 2,5 тысячи раз, заметил Герасимов. По его словам, читатели могут планировать свой график для чтения, занятий с детьми, исследовательской, научной работы, а также выбирать удобную для себя площадку. В поисках нужного издания достаточно набрать название книги, авторов или название издательства. После этого на интерактивной карте отобразятся все библиотеки, где оно есть в наличии. Там будет указан как адрес с телефоном, так и время работы читальни.

Библиотечная культура представляет собой особый мир, считает депутат. С развитием цифрового общества эти высокие стандарты переносятся в онлайн и делают пользование библиотечной системой удобнее.

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