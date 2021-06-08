Генсек ООН призвал Россию и США договариваться по ядерным арсеналам

Динамика в этом вопросе положительная
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия и США должны продолжать двигаться в сторону сокращения своих ядерных арсеналов.
"Я призываю обе страны вести переговоры по дальнейшему сокращению ядерных арсеналов и разрабатывать новые соглашения для ответа на появляющиеся вызовы", - приводит слова генсека ТАСС.
Он подчеркнул при этом, что рад видеть динамику в этой сфере и оценивает ее как положительную. Речь, в частности, идет о продлении на пять лет Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
Москва и Вашингтон подписали ДСНВ в 2010 году.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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