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Генсек ООН призвал Россию и США договариваться по ядерным арсеналам

17:52
  • вторник
  • 08 июня 2021

Динамика в этом вопросе положительная

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия и США должны продолжать двигаться в сторону сокращения своих ядерных арсеналов.
Путин заявил об укреплении российской ядерной триады

"Я призываю обе страны вести переговоры по дальнейшему сокращению ядерных арсеналов и разрабатывать новые соглашения для ответа на появляющиеся вызовы", - приводит слова генсека ТАСС.

Он подчеркнул при этом, что рад видеть динамику в этой сфере и оценивает ее как положительную. Речь, в частности, идет о продлении на пять лет Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Москва и Вашингтон подписали ДСНВ в 2010 году.

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