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Депутат МГД Мария Киселева отметила широкий функционал нового спорткомплекса в Покровском-Стрешневе

18:22
  • вторник
  • 08 июня 2021

Комплекс позволит разместить спортивные объединения различного профиля

Депутат Мосгордумы Мария Киселева прокомментировала открытие крупного спорткомплекса с тремя корпусами в районе Покровское-Стрешнево.

"Функционал нового спортивного сооружения очень широкий: два здания в пять этажей и одно - в три позволят разместить спортивные объединения различного профиля", - сообщила парламентарий в беседе с АГН "Москва". По ее словам, комплекс будет работать как тренировочная база и принимать соревнования местного уровня.

Всего в 2021 году в Москве введут в эксплуатацию 13 спортивных объектов. "Это будут и крупные объекты, такие как в Покровском-Стрешнево, и локальные, как, например, футбольное поле в Зеленограде. Продолжается работа над созданием спортивного кластера на Воробьевых горах, началось строительство ФОКа с бассейном в Чертаново и BMX-велодрома на улице Ангарская", - пояснила Киселева.

Парламентарий добавила, что также планируется построить еще три объекта: физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Изваринская, ледового дворца для центра спорта и образования "Самбо-70" и спорткомплекса с бассейном в Северном Бутово.

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