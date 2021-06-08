МИД: мир не будет глобусом НАТО

После пандемии многополярность никуда не денется

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, выступая на сессии "Примаковских чтений", заявил, что после пандемии COVID-19 мир будет многополярным.

"Многоцентризм - это состоявшаяся реальность, и во многом она будет определять состояние международных отношений. Мир совершенно точно не будет ни глобусом НАТО, ни глобусом ЕС, в нем будет существовать множественность путей выбора государствами, народами направлений развития", - приводит слова замглавы МИД РИА "Новости".

Вместе с тем Грушко подчеркнул, что Москва не уходит от диалога с НАТО, но альянс не воспринимает предложения России по деэскалации и отказывается восстанавливать контакты по военной линии.

В понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что ждет ответа Москвы на предложение о созыве СРН.

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