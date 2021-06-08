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Всемирный банк рассказал о перспективах российской экономики

18:41
  • вторник
  • 08 июня 2021

Прогнозы экспертов выглядят оптимистично

Всемирный банк представил доклад "Перспективы развития мировой экономики", в котором, в частности, дается прогноз по российской ситуации.
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"Восстановление будет устойчивым и в 2022 году, рост ВВП составит 3,2% на фоне ослаблений последствий пандемии и стабилизации цен на сырьевые товары", - сказано в тексте, который приводит РИА "Новости".

Вместе с тем эксперты отмечают, что давление на ситуацию будут оказывать повышение ставки ЦБ с исторически низких значений и геополитическая напряженность.

Общие темпы восстановления мировой экономики в 2021 году оцениваются в 5,6%.

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