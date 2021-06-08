Минздрав разрешил пострегистрационные исследования "КовиВака"

Конец испытаний запланирован на 30 декабря 2022 года

Как стало известно во вторник, Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение пострегистрационных клинических исследований разработанной в центре имени Чумакова вакцины от коронавируса "КовиВак".

"Начало исследований - 2 июня 2021 года, конец - 30 декабря 2022 года. Количество пациентов - 32 000", - приводит информацию ТАСС.

Уточняется, что проходить исследования будут на базе 16 медицинских организаций. Расположены они, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Татарстане.

Зарегистрирован "КовиВак" был 19 февраля. В этой вакцине используются уже "убитый" вирус.

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