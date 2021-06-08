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Рэпер T-Killah госпитализирован с двусторонней пневмонией

19:30
  • вторник
  • 08 июня 2021

Музыкант находится в тяжелом состоянии

Рэпер T-Killah (настоящее имя - Александр Тарасов) во вторник госпитализирован в Москве с двусторонней пневмонией.

Известный 32-летний музыкант попал в больницу в тяжелом состоянии. Ему провели тестирование на коронавирус нового типа, однако пока нет никаких результатов.

"Сашу госпитализировали с двусторонней пневмонией в тяжёлом состоянии. Подозрение на коронавирус", - сообщила директор артиста с беседе с изданием "Лайф".

Ранее в Москве прошла премия "МузТВ", и T-Killah был в списке гостей. Он появился на красной дорожке, общался с коллегами и принимал поздравления.

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