Пашинян согласился обменять сына на удерживаемых в Баку военных

В ответ на предложение Сержа Саргсяна

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что готов к обмену своего сына на всех удерживаемых Азербайджаном армянских военных.

"Я говорю - согласен. И говорю официально Алиеву - отдаю своего сына в обмен на всех пленных. Официально заявляю, отдаю своего сына в обмен на всех пленных", - приводит слова Пашиняна РИА "Новости".

В понедельник бывший президент республики Серж Саргсян предложил Пашиняну "отдать своего сына и вернуть вместо него 20-25 военнопленных". Это стало ответом на заявление Пашиняна о том, что "в бакинских тюрьмах борются за независимость и суверенитет Армении".

Также и.о. премьера добавил, что поручает Саргсяну провести переговоры по этому вопросу - "как специалисту в торговле людьми".

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