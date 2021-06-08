Роман Романенко: Вопрос обеспечения рабочими местами молодых и активных актуален как никогда

Необходимость внедрения программы, обеспечивающей занятость молодых людей, назрела давно

Депутат Госдумы, Герой России Роман Романенко обсудил проблему занятости выпускников на встрече с председателем Молодёжного парламента при Госдуме Марией Воропаевой, передает АГН "Москва".

"Необходимость внедрения программы, обеспечивающей занятость молодых людей, назрела давно. Особенно сейчас, когда экономика страны переживает последствия пандемии, вопрос обеспечения рабочими местами молодых – активных и целеустремлённых – граждан актуален как никогда", - отметил Романенко.

Депутат напомнил, что по его инициативе сейчас идёт проработка механизма выдачи выпускникам вузов и ссузов специального сертификата номиналом 100 тысяч рублей, предназначенного для погашения расходов работодателя на уплату страховых взносов за трудоустроенного молодого специалиста.

Мария Воропаева отметила, что в отдельных регионах страны уже существует ряд практик, когда работодателям предоставляются льготы, в случае, если они берут на работу выпускников вузов и ссузов.

"Если такие инициативы появятся на федеральном уровне, то регионам не придётся изыскивать средства из своего бюджета, а у государства появится дополнительная возможность осуществлять поддержку молодых специалистов. Предложение Романа Романенко может стать одним из вариантов такой помощи, включённых в будущую программу молодёжной занятости", - прокомментировала лидер молодых парламентариев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и запустить в ближайшее время постоянную программу молодёжной занятости. По мнению Романенко, к решению вопроса нужно подходить комплексно и учитывать интересы обеих сторон: претендентов на вакансии и работодателей. Особенно в условиях борьбы с коронавирусом.

По данным Минтруда, число официально зарегистрированных безработных россиян моложе 25 лет достигло 156 тысяч человек, при этом 15 тысяч - это выпускники 2020 года, часть из которых встала на учёт после 1 января 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram