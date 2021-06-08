Блинкен заявил, что США сохранят "сотни санкций" против Ирана

Даже если те вернутся в ядерную сделку

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, как Вашингтон будет действовать, если Иран все же примет решение вернуться в ядерную сделку.

"Я бы ожидал, что, даже в случае возвращения к соблюдению СВПД, сотни санкций сохранятся. Включая санкции, введенные администрацией Дональда Трампа", - приводит слова Блинкена ТАСС.

Он при этом уточнил: те ограничения, что касаются СВПД, снимут. Далее все будет зависеть от "поведения Ирана", заключил Блинкен.

В конце апреля президент России Владимир Путин напомнил, что Иран является одним из соседей России по каспийской "пятерке". "Надеюсь, что все, что связано с СВПД, будет восстановлено", - сказал глава государства.

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