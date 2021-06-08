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Москва пообещала жесткий ответ на давление Запада

20:05
  • вторник
  • 08 июня 2021

Будь то новые санкции или военные провокации

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил в ходе выступления на форуме "Примаковские чтения", что Россия не оставит без ответа враждебные действия Запада.
МИД: санкции против России - это навсегда

"Если мы будем продолжать сталкиваться с враждебными проявлениями, будь то новые санкции, будь то попытки военного давления, мы будем жестко отвечать и отстаивать наши интересы", - подчеркнул замглавы МИД (цитата по ТАСС).

Грушко при этом заметил, что в НАТО не смогли приспособиться к новым реалиям в сфере безопасности. Вместо объединения усилий, обратил внимание замминистра, альянс навязывает России повестку, которая должна была остаться в середине прошлого столетия.

Кроме того, замглавы внешнеполитического ведомства заявил, что сближение Евросоюза с НАТО ставит вопрос о военно-политической автономии объединения.

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