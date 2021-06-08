Судья рассказала о показаниях свидетелей по делу MH17

Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года над Донецкой областью

Судья Хелейн Керстенс-Фокенс сообщила на слушаниях во вторник, о чем рассказали свидетели по делу о крушении в Донецкой области Украины Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17.

"Из 20 свидетелей 12 завили, что видели след от запуска ракеты. Некоторые из них, а точнее восемь человек, заявили, что видели или слышали запуск ракеты и связали это со следом [от запуска] в воздухе", - цитирует судью ТАСС.

Она добавила, что по поводу места запуска ряд свидетелей указал на направление к югу от Снежного, некоторые - в сторону Савур-могилы, а некоторые - на направление в сторону поселка Первомайский.

Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. Украина обвиняет Россию и ополченцев Донбасса в том, что это они сбили самолет. В Москве же эти обвинения не раз называли голословными, а ход расследования - однобоким.

Предварительное производство по делу MH17 завершилось 26 мая 2021 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram