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"Меня ничего не остановит": Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной

20:32
  • вторник
  • 08 июня 2021

Полиция задержала двух человек после нападения на президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на него в Дроме отдельным фактом и призвал не преувеличивать значение инцидента, передает РИА Новости. По его словам, не надо позволять агрессивно настроенным лицам овладевать дебатами, так как "они этого не заслуживают".

Отвечая на вопрос, если у него какие-то опасения после этого инцидента, Макрон сказал: "Нет, никаких. Кроме того, я продолжил приветствовать людей, которые были с этим человеком, и сделал фотографии с ними. Я продолжил и буду продолжать. Меня ничего не остановит".

Речь идет об инциденте, который произошел после посещения главой государства лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж. Французский лидер подошел поприветствовать собравшихся людей. Мужчина, стоявший за ограждением, попытался ударить президента. Охрана оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего.

В Елисейском дворце уточнили, что Макрон не пострадал, так как злоумышленнику не удалось нанести полноценный удар. Позже стало известно, что полиция задержала двух человек.

Видео: Макрон получил пощечину во время общения с гражданами

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