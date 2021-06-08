Роспотребнадзор: у 95,8% привитых "ЭпиВакКороной" достаточно антител

Иммунитет будет сохраняться около года

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал в эфире "России-1" об эффективности вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".

"У 95,8% людей выработалось достаточное количество антител, а у 4,2% среди вакцинированных имели нулевые антитела", - отметил он.

Ранее генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что иммунитет после "ЭпиВакКороны" будет сохраняться в течение года.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре препарата: векторный "Спутник V", пептидная "ЭпиВакКорона", цельновирионный "КовиВак" и "Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V".

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