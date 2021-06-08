ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор: у 95,8% привитых "ЭпиВакКороной" достаточно антител

20:49
  • вторник
  • 08 июня 2021

Иммунитет будет сохраняться около года

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал в эфире "России-1" об эффективности вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона".
Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"

"У 95,8% людей выработалось достаточное количество антител, а у 4,2% среди вакцинированных имели нулевые антитела", - отметил он.

Ранее генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что иммунитет после "ЭпиВакКороны" будет сохраняться в течение года.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре препарата: векторный "Спутник V", пептидная "ЭпиВакКорона", цельновирионный "КовиВак" и "Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.