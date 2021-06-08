Зачем НАТО проводит совместные учения с Украиной

Альянс видит Киев в качестве поставщика трудовых ресурсов

НАТО не смогла приспособиться к новым реалиям и вместо объединения усилий навязывает России повестку, которая должна была остаться в середине прошлого столетия. Такое мнение выразил замглавы МИД Александр Грушко. Дипломат отметил, что ситуация с безопасностью в Европе "ухудшается искусственно". Украинские власти вообще мечтают перерисовать европейскую карту безопасности. Киевские власти уже видят страну членом НАТО. Это следует из комментариев администрации президента Украины Владимира Зеленского после его телефонного разговора с Джо Байденом. Правда, в самом Вашингтоне в этом так не уверены, но количество учений с украинскими военными увеличивают.

Исправленному верить. Рабочий вторник президент Украины потратил на оправдания. Владимир Зеленский поторопился по итогам телефонного разговора с Джо Байденом оповестить весь мир о том, что его страну очень ждут в НАТО. Просительную позу украинских властей отмечают даже американские журналисты. Вот кадры с брифинга представителя Белого дома. Об Украине говорят вот так.

- И в качестве продолжения темы: президент Украины дал сегодня интервью и умолял президента Байдена сначала встретиться с ним, прежде чем господин Байден сядет за стол с Владимиром Путиным. Вы рассматриваете такую возможность? Если нет, то почему?

По поводу членства Украины в НАТО Киев поправили. Из Вашингтона. Причем, так, что пресс-служба украинского президента вынуждена была вносить изменения в уже опубликованный текст пресс-релиза.

- Слова не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, план действий по членству в НАТО или нет - это вопрос желания только самого альянса. Если получит - значит, нас там действительно видят. Если не получит, это тоже вполне конкретный ответ.

В НАТО не ждут, но плодородным землям Украины пропадать тоже не позволят. Альянс четко озвучивает свои позиции в отношении Киева: членству - нет, учениям - да. Ведь рядом - Москва. И именно она является целью. А амбиции Украины - просто средства ее достижения. Поэтому американцы с союзниками активно военизируют украинские территории.

Рвущаяся в НАТО Украина охотно предоставляет свои земли для любых действий тех, кого она приписывает себе в союзники. Прямо сейчас идет подготовка к совместным учениям Sea Breeze 2021. Это хоть и не первые, но крупнейшие по количеству участников военные маневры членов альянса на сопредельной с нашей страной территории. Тысячи солдат, сотни единиц техники, десятки самолетов и кораблей. Формальная цель - наладить взаимодействие украинской армии с войсками НАТО. Вполне очевидные задачи - пригрозить проявившим независимость ДНР и ЛНР и побряцать оружием перед Москвой. Киев рассчитывает еще и на то, что после учений, может, и остатки вооружений с барского плеча перепадут, но, учитывая, позицию альянса и управляющего им Вашингтона - вряд ли.

"На самом деле абсолютно понятно, что западные страны видят, что наша страна не готова ни к какому полноценному участию ни в какой европейской структуре, из-за внутренних проблем. А второй момент: такое впечатление, что ЕС понял нашу ценность. Ценность в том, что мы готовый поставщик трудовых ресурсов. У нас сегодня люд в Чехию уезжают массово. В которой сейчас пандемия. В Польшу. 11% ВВП Польши формируется украинскими руками. То есть они поняли нашу ценность. Зачем нас куда-то брать... Надо брать наших людей", - заявил Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.

Всего же в этом году Киев подписался на несколько совместных военных учений с США: одно с Великобританией и одно с Румынией. Кроме того, украинские военные примут участие в 17 многонациональных учениях за пределами страны. Во все это ввязывается государство, каждый второй гражданин которого живет за чертой бедности.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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