Мишустин поздравил соцработников с профессиональным праздником

Премьер особо отметил их труд в период самоизоляции

Участие и добрые слова помогают лучше лекарств. С такими словами обратился к социальным работникам Михаил Мишустин, поздравляя их с профессиональным праздником.

Глава правительства побывал сегодня в Дмитровском комплексном центре социального обслуживания населения. На его базе работает "Дом-интернат малой вместимости", где могут проживать около 40 человек. Также в нем есть отделения социального и медицинского обслуживания на дому, услугами которых пользуются более 900 человек в день. Работает программа "Активное долголетие". Здесь можно заняться рисованием и скандинавской ходьбой, освоить компьютер и даже станцевать балетную партию. Общаясь с работниками социальных учреждений Московской области, Михаил Мишустин особо отметил труд социальных работников в период самоизоляции.

"Социальные работники продолжают выполнять свою работу и в самых непростых, острых ситуациях для людей. В частности, сейчас ситуация была с распространением коронавируса, где вы взяли на себя огромную, непростую функцию помощи людям. Сотрудники практически жили на работе, не видели собственные семьи долгое время. Несмотря на все эти вызовы, вы и ваши коллеги справились с этими вызовами. По поручению президента правительство предусмотрело дополнительные меры поддержки социальных работников. Мы уже предоставили около миллиона стимулирующих выплат, их получили более 95 тысяч человек", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram