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Зеленский высказался о скандальной форме сборной Украины для Евро-2020

21:12
  • вторник
  • 08 июня 2021

По его словам, она "умеет шокировать"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выбор формы для сборной его страны по футболу, в которой команда собирается сыграть на грядущем чемпионате Европы.
В России назвали политической провокацией форму сборной Украины на Евро

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней несколько важных символов, которые объединяют украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя", - написал глава государства в Instagram.

Зеленский при этом отметил, что Украина "едина и неделима".

На форму нанесены контуры страны, включающие Крым. Также на ней вышит лозунг "Слава Украине", который используют украинские националисты. В России уже обратили внимание на тот факт, что новая форма сборной Украины является политической провокацией.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году на основе результатов референдума. В Москве не раз заявляли, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт раз и навсегда.

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Форма сборной Украины по футболу
Форма сборной Украины по футболу
Форма сборной Украины по футболу
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