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Лучшим тренером КХЛ признали канадца

21:36
  • вторник
  • 08 июня 2021

Боб Хартли завоевал с "Авангардом" Кубок Гагарина

Континентальная хоккейная лига выбрала лучшего тренера сезона-2020/21 - им признан канадец Боб Хартли, наставник омского "Авангарда", передает ТАСС.
"Авангард" впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Среди номинантов также были Игорь Никитин (ЦСКА) и Андрей Разин ("Северсталь").

Александр Крылов из того же "Авангарда" получил приз лучшему руководителю клуба КХЛ, награду за верность хоккею вручили форварду екатеринбургского "Автомобилиста" Павлу Дацюку.

По итогам регулярного чемпионата"Авангард" занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, затем же клуб выиграл Кубок Гагарина, в финальной серии одолев ЦСКА.

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