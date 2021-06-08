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Псаки рассказала, как Байден "50 лет готовился" к встрече с Путиным

21:59
  • вторник
  • 08 июня 2021

Совсем скоро глава Белого дома отправится в свое первое зарубежное турне

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга с журналистами, что президент Соединенных Штатов Джо Байден продолжает подготовку к своему первому зарубежному турне, в ходе которого его ждет саммит с президентом России Владимиром Путиным.
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"Он готовился пятьдесят лет, он был на мировой сцене, он знает определенное число этих лидеров, включая президента Путина, включая лидеров, которых он увидит на саммите НАТО и G7", - цитирует спикера РИА "Новости".

По словам Псаки, главе государства важно видеть других лидеров лично, так как именно такой разговор наиболее эффективен.

"Он вовлечен в работу со своей командой, говорит о том, какие двусторонние контакты у него будут", - добавила пресс-секретарь.

Встреча Байдена с Путиным состоится 16 июня в Женеве. Уже заявлено, что стороны обсудят темы стратегической стабильности, региональных конфликтов и перспектив развития российско-американских отношений.

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