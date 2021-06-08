На аукционе Sotheby's продали самую дорогую марку в мире

Редкость досталась компании Stanley Gibbons

На аукционе Sotheby's продали марку "Британская Гвиана" за рекордные для такого лота 8,3 миллиона долларов, передает ТАСС.

Покупателем стала английская компания Stanley Gibbons, это старейший в мире филателистический дилер. Марку выставят во флагманском магазине Stanley Gibbons на улице Стрэнд в центре Лондона.

Восьмиугольная "Британская Гвиана" не имеет перфорации. В ее центре располагается изображение трехмачтовой шхуны, над ней написано Damus Petimus Que ("Даем и надеемся получить"). Это девиз колонии.

Неофициальное название марки - "Принцесса филателии". Отпечатана она была в 1856 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram