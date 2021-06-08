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На аукционе Sotheby's продали самую дорогую марку в мире

22:29
  • вторник
  • 08 июня 2021

Редкость досталась компании Stanley Gibbons

На аукционе Sotheby's продали марку "Британская Гвиана" за рекордные для такого лота 8,3 миллиона долларов, передает ТАСС.
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Покупателем стала английская компания Stanley Gibbons, это старейший в мире филателистический дилер. Марку выставят во флагманском магазине Stanley Gibbons на улице Стрэнд в центре Лондона.

Восьмиугольная "Британская Гвиана" не имеет перфорации. В ее центре располагается изображение трехмачтовой шхуны, над ней написано Damus Petimus Que ("Даем и надеемся получить"). Это девиз колонии.

Неофициальное название марки - "Принцесса филателии". Отпечатана она была в 1856 году.

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