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Оскорбившая Киркорова экс-продюсер Лободы объявила об уходе из шоу-бизнеса

22:55
  • вторник
  • 08 июня 2021

Нателла Крапивина жестко раскритиковала российских звезд после премии "МузТВ"

Продюсер российской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина объявила об уходе из шоу-бизнеса.

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"Все бесконечное конец свой обретает… С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", - написала Крапивина в Instagram.

Экс-продюсера Лободы поддержали телеведущая Ксения Собчак и журналист Сергей Минаев.

"Нателла. Ты мой герой. Я тебя очень люблю и уважаю. И в шоу-бизнесе и без него - всегда с тобой", - оставила комментарий под публикацией Собчак.

Ранее Крапивина раскритиковала участников премии "МузТВ". В частности, она выступила против певца Филиппа Киркорова и блогера Давы. "Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", – написала экс-продюсер под совместным снимком звезд.

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