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"Площадка войны": к чему приведет конкуренция в космосе

09:03
  • среда
  • 09 июня 2021

Конкуренция хороша в мирных областях, считает Владимир Сурдин

Нужно ли государствам стремиться к конкуренции в космосе или всё же стоит сотрудничать в этой области? Насколько актуальны сегодня такие проекты, как Международная космическая станция? И стоит ли странам создавать и финансировать амбициозные национальные программы пилотируемых полетов на Марс и Луну?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

"Конкуренция хороша в мирных областях. А когда речь идет о войне, космос – это, прежде всего, площадка войны. Не забывайте – все ракеты были придуманы как баллистические. Только потом на них посадили животных и людей", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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