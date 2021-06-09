"Площадка войны": к чему приведет конкуренция в космосе

Конкуренция хороша в мирных областях, считает Владимир Сурдин

Нужно ли государствам стремиться к конкуренции в космосе или всё же стоит сотрудничать в этой области? Насколько актуальны сегодня такие проекты, как Международная космическая станция? И стоит ли странам создавать и финансировать амбициозные национальные программы пилотируемых полетов на Марс и Луну?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

"Конкуренция хороша в мирных областях. А когда речь идет о войне, космос – это, прежде всего, площадка войны. Не забывайте – все ракеты были придуманы как баллистические. Только потом на них посадили животных и людей", - рассказал он.

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