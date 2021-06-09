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Трое погибших: названа возможная причина пожара в больнице Рязани

08:47
  • среда
  • 09 июня 2021

Проверкой занялся СК

Следственный комитет начал проверку после пожара в областной больнице Рязани. И хотя площадь возгорания составила всего 15 квадратных метров и оно было быстро ликвидировано, жертвами стали три человека. Они отравились угарным газом.
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Еще восемь пострадали. Сейчас они госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии. Среди них медсестра, которая получила 75 процентов ожогов тела.

Огонь вспыхнул ранним утром в реанимационном отделении больницы, где проходили лечение пациенты с осложнениями после коронавируса. На момент пожара там находились 36 больных и 10 медработников, сообщает "ТВ Центр".

По одной из версий, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

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