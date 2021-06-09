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По всей России тушат 80 природных пожаров

08:51
  • среда
  • 09 июня 2021

Тяжелая обстановка в Якутии и Красноярском крае

Около 80 природных пожаров тушат специалисты Авиалесоохраны в 15 регионах страны. Самые масштабные возгорания в Красноярском крае - там огнем объято 12 с половиной тысяч гектаров лесного фонда, сообщает "ТВ Центр".
Природные пожары охватывают всё новые территории

Но сложнее всего обстановка в Якутии - 28 очагов, один из которых оказался в километре от поселка Хандыга с населением 6 тысяч человек. Людей готовили к эвакуации, но общими усилиями при помощи спасателей населенный пункт удалось отстоять.

Сейчас идет тушение огня недалеко от села Мар. В район направлены дополнительные противопожарные силы, введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации. Обстановка под контролем, задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

По данным МЧС, за сутки площадь возгораний в республике увеличилась на 900 гектаров. В борьбе с огнем задействованы около полутора тысяч человек и 230 единиц техники.

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